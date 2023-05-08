台中市議會為了購物節3.5追加預算，藍、綠議員高舉海報互嗆。(林欣儀攝)

台中市議會為了購物節3.5追加預算，藍、綠議員高舉海報互嗆。(林欣儀攝)

台中市議會民進黨議員對市府追加購物節3.5億經費表示不滿，在議事堂大撒假鈔，高喊「撒錢市長」。(林欣儀攝)

台中市議會今天進行「台中購物節」3.5億追加預算2、3讀會，民進黨議員不滿市府未遵循去年附帶議決，今年仍將繼續抽現金，痛批市長盧秀燕是「撒錢市長」，站在議事台前大撒假鈔抗議；國民黨則高舉海報、喊出「全市經濟一起拚」，極力為預算護航；3.5億追加預算最後在一片吵鬧聲中過關。

「市長撒錢、藐視議會！」民進黨議員高舉海報、站在議事堂前方大撒假鈔，抨擊市府購物節經費根本是亂花錢。市議員鄭功進說，議會去年附帶議決購物節經費不能採追加方式辦理，且3.5億元可以做很多事，市府不要光會撒錢。

「台中市議會民主史上最黑暗的一天！」市議員周永鴻說，主席去年敲槌決定的附帶議決遭推翻，市議會程序違法，市府則是目的不正當，因近3年購物節的追加預算理由，分別為發放振興卷、疫情嚴重及政府發6000元現金，市府真正目的根本是規避正常預算編列，藉由追加偷渡，市府應向議會道歉、議會支持購物節的藍營議員應向市民道歉。

市議員陳淑華表示，買房、買地應該剔除在購物節活動外，市府一而再、再而三違背議會決議，又沒顧及庶民經濟、基層經濟，要求市府提出循環消費的機制，才能真正振興小民經濟。

在一片吵鬧聲中，議長宣布通過3.5億購物節追加經費，會議草草散會，但民進黨仍不滿，高喊「退回預算」，甚至一度想衝上主席台但遭阻擋；國民黨也不甘示弱，隨後站上主席台拿出準備好的海報高喊「購物節、GOGOGO」、「全市經濟一起拚」，藍、綠雙方分別站在主席台及議事堂前高喊口號。

民進黨團幹事長蔡耀頡表示，議會草草通過3.5億追加預算，許多議員仍有許多意見尚未詢問，匆匆通過預算，實屬不佳，黨團決定提出覆議案，針對該筆預算與市府提出的新方案進行審查。