女星王思佳日前在《女人我最大》節目分享愛馬仕包，被眼尖網友發現她介紹的包包和正品有明顯差異，質疑是假貨，對此，王思佳已經把包包送去專業機構驗證，但假包風波沒有因此停下來，實況主Toyz昨（7日）開直播談到這件事，不只眼尖揪出王思佳在自清影片中「嘴唇顫抖」，以心理學分析「她在說謊」，Toyz還直言，王思佳根本不用驗貨，勸她只要公開和代購的對話紀錄、匯款紀錄貼出來就好了。

王思佳6日拍影片回應假包風波，表示包包是向代購業者買，在專櫃售價30萬的包包，她花了近90萬買下來，她氣憤表示，如果包包是假貨「我X操翻那個代購！我弄他祖宗十八代！」而Toyz昨在直播中，以慢速撥放王思佳的澄清影片，指出王思佳在說「我X操翻那個代購」時，下唇在顫抖，Toyz表示：「嘴巴顫抖是消極情緒的表現」，他翻出相關文章表示，嘴巴顫抖代表人的內心情緒起伏波動較大，還指出，人怕謊言被揭穿時，也會出現嘴巴抖動。

Toyz直言，王思佳根本不用驗貨，勸她只要公開和代購的對話紀錄、匯款紀錄貼出來，把包包公開審視就好了，他質疑，王思佳把責任丟給代購，卻又不肯公開代購身分。

影片取自《王思佳的王美頻道Beauty Wang》若有移除請見諒

針對假包爭議，王思佳已經把包包送到專業機構驗證，經紀人表示，有最新消息都會公布，現在就先靜待鑑定結果出爐。