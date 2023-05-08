口腔是健康第一道關卡，在材料及技術日新月異的現代，學會的成立對資訊的交流有其重要的地位，中華民國口腔植體學會(AOIT)及新成立的台灣口腔醫學學會(TOMA)，7日晚間在高雄舉辦聯合大會，兩會會員、以及與口腔植牙相關的各界精英，齊聚高雄巨蛋漢來國際宴會廳，包括高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成，海委會主委管碧玲、立法委員趙天麟等均到場祝賀。

市長陳其邁與議長康裕成也到場祝賀(記者 賴君欣 攝)

中華民國口腔植體學會(AOIT)成立已經 26 年，一直以來大多數的學術活動都 在北台灣舉辦，這是第一次在南台灣高雄舉辦會員代表大會，別具意義。加上衛生福利部剛剛通過植牙科專科醫師的公告，落實全國各地都有完善的教育、考選、培訓、輔導機構，是實現照護國民口腔健康很重要的一步。學會專科醫師審查委員會在口腔界及植牙界素有口碑，也為此做出不少貢獻。

中華民國口腔植體學會成立 26 年，首次在高雄舉辦會員代表大會。(中華民國口腔植體學會提供)

新任的中華民國口腔植體學會理事長謝尚廷表示，學會已經26歲了，在呂名峯理事長的帶領之下，本屆理監事會繳出了亮麗的成績單；也很高興中華民國口腔植體學會（AOIT）的會員及植牙學術相關的口腔醫療界、牙體技術領域、口腔衛生學界、植牙材料設備商、口腔長照領域，能夠齊聚高雄，一起舉辦全台灣的口腔植牙學術年會暨國際學術研討會。

口腔植體學會與相關領域齊聚高雄，一起舉辦全台灣的口腔植牙學術年會暨國際學術研討會。(中華民國口腔植體學會提供)

中華民國口腔植體學會(AOIT) 設立北、中、南三分會，不但讓各區會員參與 學術活動更方便，也讓總會的服務更貼近各區會員需求。分會學術活動以及各項的聯誼活動都蓬勃發展，學會的幹部年輕化，各項活動都活潑生動，吸引了大批的同好參及許多新的會員加入學會。感謝現任北區會長楊沛青、中區會長 陳怡睿、南區會長李晃銘，在各區不斷的努力之下，學會不斷成長茁壯。

除了兩會的大會以外，同時有國際學術研討會、植牙助理進階課程、 南臺灣最大的植牙商展，場面熱鬧非凡。(中華民國口腔植體學會提供)

新成立的台灣口腔醫學學會(TOMA)結合口腔醫學、牙體技術、口腔衛生、口腔醫材、 口腔長照等等領域的專家，整合口腔醫療的諸多環節，謀求預防、醫療、長期照護等等領域的平衡發展。在完成籌備程序後，於5/7，在高雄巨蛋漢來會館舉辦台灣口腔醫學學會成立大會，各界口腔精英、口腔學界、社會賢達人士皆與會慶賀，期待台灣口腔醫療更全面、更深入、更有效的推展，肩負更多社會責 任，造福更多有需要的民眾。

高雄市觀光局更加碼贊助星空無人機表演。(記者 賴君欣 攝)

這次大會，除了兩會的大會以外，同時有國際學術研討會、植牙助理進階課程、 南臺灣最大的植牙商展，場面熱鬧非凡，高雄市觀光局更加碼贊助星空無人機表演，在高雄巨蛋上空排列出與學會相關的圖騰，為大會增添不少光彩。