2023年第4屆「遠見USR大學社會責任獎」得獎名單近日揭曉，陽明交通大學首次參賽並以「連結產官學，提升科技力—半導體與重點科技產業人才培育」計畫獲得「產業共創組」楷模獎的殊榮。

陽明交大指出，此獎今年度共有120件參賽方案角逐7組獎項，共有47件方案評比入圍決選，在26位專家評選下，最終選出23個獎項，整體得獎率僅19.1％。

陽明交大表示，該校投入大量的人力於課程教學、就業輔導、職涯諮詢、升學規畫等各式輔導，其目標就是以高品質的教育，透過人文關懷的協助，與企業產生在地連結，塑造終身學習的環境與氛圍。

而人才發展基地的理念，是協助青年找到理想工作並取得理想薪資，這正好呼應了聯合國永續發展目標SDGs 4「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」與SDGs 8「促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有1份好工作」。

陽明交大副校長陳永富在贈獎典禮上提到，目前這個計畫是與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作辦理「半導體與重點科技產業人才發展基地」，提供半導體及重點科技產業人才的培訓資源，期許為國內半導體產業挹注新的人才能量，解決高科技產業的人才需求問題。

另，透過短期300小時的訓練，讓許多原本不同領域的人可以跨到半導體領域，並提升薪水待遇，從3萬5到5萬，教育部也因此請他再規畫2年制的學位學程，希望可以訓練文組投入半導體產業。

陳永富同時指出，陽明交通大學為台灣頂尖大學，除了培養業界頂尖的工程師，更應該善盡其社會責任與價值，讓大學與地方產生在地連結，並且透過人才培育，成為業界與地方永續發展的重要推手。課程開課資訊可至「半導體與重點科技產業人才發展基地」官網查詢。