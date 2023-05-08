大多數人知道高油高糖的飲食有害健康，卻很難戒除對此類食物的偏好。一項新研究發現，由於大腦會培養對高油高糖食物的偏好，人一旦吃過高油高糖食物後，竟會對低加工、低調味的健康食物產生厭惡感，亦即人的味覺喜好也會由奢入儉難。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇研究，並指出「垃圾食物真會讓人越吃越想吃」。該研究於今年（2023年）出刊，研究人員將受試者分為兩組，第一組人必須每天吃2次高油高糖的優格，口味包含香草、草莓、檸檬、熱帶水果，在實驗的8周中可以自由替換。第二組的口味選擇一樣，但食用低脂低糖的「健康版」優格。

經過8周的研究結束後，吃習慣高糖高脂優格的受試者，大腦對高熱量垃圾食物產生的獎勵訊號（也就是爽度）增加，而且對低脂食物產生厭惡感。研究指出，上述改變無關體重、代謝參數的變化，顯示出高油高糖食物對人體神經行為的直接影響，可能會增加暴飲暴食和體重增加的風險。

王思恒表示，研究證實，常吃高油垃圾食物會改變大腦對味覺的喜好。人一旦吃慣了高油高糖食物，大腦會培養出對這類食物的偏好，很難再回頭吃低脂健康的水煮餐，「人味覺喜好也會由奢入儉難。」