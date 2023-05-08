取自總統府錄影畫面

蔡英文總統今天接見北美洲臺灣商會表示，「台美21世紀貿易倡議」已經過兩輪談判，期待今年內完成協商。政府會繼續努力，提升臺灣的國際競爭力，也呼籲台商能多多考慮回臺投資。

「北美洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」今天由總會長吳東昇率領，與僑務委員暨紐約臺灣商會名譽會長江俊霖等人，在僑委會委員長徐佳青陪同下，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文致詞時表示，現在臺美關係這麼緊密深厚，臺灣在國際的影響力能不斷提升，就是因為有大家的團結努力。我們不分海內外，一起為臺灣拚外交。例如今年土耳其發生大地震，北美洲臺灣商會聯合總會發揮臺灣人良善的力量，快速募款協助賑災。

她肯定北美洲臺商積極在海外為臺灣發聲。今年3月，特別組團拜訪各政黨的參、眾議員及美國商務部長雷蒙多，爭取更多臺美經貿合作機會。

蔡英文提到，「台美21世紀貿易倡議」經過兩輪談判，已經取得很大的進展，雙邊也同意繼續溝通。接下來，我們期待在今年內完成這項貿易倡議的協商，並且進一步探索簽署自由貿易協定（FTA）的機會。

她說，臺灣是美國第8大貿易夥伴，臺美雙方在產業結構也有很好的互補性。如果能持續深化臺美合作關係，一定能為雙方人民創造更多福祉。政府會繼續努力，提升臺灣的國際競爭力。她也要藉著這個機會，請大家在海外打拚之餘，也多多考慮回臺投資。

蔡英文指出，現在，政府推動的「投資臺灣三大方案」已經延長到2024年。截至目前，累計的投資金額已經超過2兆元。而且不只是臺商回流，許多國際大廠也看好臺灣的發展前景，包括荷商艾司摩爾（ASML）、德商默克（Merck），近年都分別啟動對臺的最大投資案。

她強調，未來，臺灣走向國際、跟世界接軌的腳步還要再加快。請大家在海外多多幫忙宣傳，讓更多人認識臺灣，讓臺灣的國際能見度和影響力越來越高。