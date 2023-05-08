女子身上散發濃厚酒味，員警要求進行酒測，酒測值達0.47 MG／L。（中和警分局提供）

新北市中和一名28歲女子於5日凌晨2時許，騎機車行經南山路上，因闖紅燈遭警方攔查，女子遭查時身上散發濃厚酒味，經酒測後發現酒測值達0.47 MG／L，涉嫌公共危險罪，最終女子被依公共危險罪移請新北地檢署偵辦。

據了解，5日凌晨2時許，中和員警執行巡邏勤務時，在南山路上驚見1名女子騎機車闖紅燈，立即追上攔查，發現女子神色慌張且身上散發濃厚酒味，員警立即要求其進行酒測，酒測值達0.47 MG／L，涉嫌公共危險罪。

警方表示，由於女子酒測值超過法定標準，已達0.47MG／L，全案依公共危險罪移請新北地檢署偵辦。並呼籲，酒足飯飽後，謹記「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」，寧願花錢平安回家也不要冒險酒後駕車，酒駕肇事代價高，切勿以身試法，才能保護自己和用路人的安全。

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