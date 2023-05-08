國際經濟景氣依然疲軟，美國因利率急速上升，金融體系出現地區銀行倒閉的問題，通膨亦居高不下，經濟不景氣造成零售下滑，歐美客戶庫存壓力加大，存貨有待去化，美中對抗及俄烏戰爭持續，國際運輸的需求疲弱，供過於求亦造成運價居於低點，中菲行4月合併營收為16.85億元，月減58%，累計1至4月營業收入為70.05億元，較去年同期下降54.7%。

中菲行表示，公司致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，而由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，貨運量雖然較去年同期約減少二到三成，遠低於營業額約五成的下降幅度，因此能夠保持相當的獲利。

中菲行的虛擬數位平台競爭力發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，更能深入瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證( ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform)及中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，以RPA（Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用，達到訊息一元化及數位化，強化了操作及管理效率，能夠降低營運成本提高獲利，另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，大幅提升服務客戶的水平。