日經225指數晨收跌0.65%，為28,969.68點，為4月28日以來首次跌破29,000點大關，並失守上周二觸及的2022年1月來新高。

因逢黃金周假期，東京股市自上周三起休市3天。

東證一部指數周一早盤跌0.23%，收在2070.67點。

由於美國就業數據意外強勁，緩解經濟可能陷入衰退的擔憂，以及在蘋果和地區銀行股大漲帶動上，上周五美股主要指數全面大漲，市場原本看好周一亞股應有不錯的開局。

Chibagin Asset Management研究部總經理Jun Morita表示，今天市場下跌除了因為日圓走強，也因為與日本周末長假開始時相比，上周五道瓊指數是下跌的。此外，美國又一家銀行倒閉的擔憂也揮之不去。

在上周聯準會暗示將暫停升息後，日圓兌美元開始走高，而日圓走強往往會導致匯損，不利於出口股表現。

石油勘探股跌1.57%，在東證一部33大類股中表現最差，其次為銀行股跌1.08%。

Uniqlo母公司迅銷跌2.56%，給日經指數帶來最大的拖累。科技業金主軟銀集團跌1.57%。

貿易商社股價逆勢上漲，伊藤忠商事（Itochu Corp ）漲1.43%，丸紅（Marubeni）漲0.37%。巴菲特上周六坦言，考量美中兩國之間的緊張局勢日益加劇，比起台灣，他對波克夏·海瑟威公司（Berkshire Hathaway）投資日本比較放心。