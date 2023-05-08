台電台北北區營業長黃美蓮率領區處愛心志工於5月7日結合創世基金會於圓山花博花海廣場「樂善好施-大手拉小手、號召一起走」親子愛心園遊會，贊助愛心攤位辦理義賣、節電宣導等活動，義賣所得全數捐助該基金會，以協助弱勢植物人之照護及安養費用，減緩家屬重擔。

黃美蓮引用聖嚴法師的話，「好人不寂寞，善人最快樂，時時處處助人利己，時時處處你最幸福。」並表示，台電台北北區營業處愛心志工團除於現場賣力號召民眾購買安全帽、口罩等義賣品、自發性自行認購園遊券捐款基金會。

她表示，透過宣導節約能源、用電安全及推廣台灣電力APP等活動，以輕鬆活潑的方式帶動現場互動氛圍，吸引人潮，促進買氣，略盡棉薄之力外，並展現台電公司關懷社會弱勢之企業經營理念。

台電台北北區營業處志工團規畫各項愛心關懷活動，不僅積極擔負起企業公民責任，更期盼能拋磚引玉，喚起社會大眾的民眾對弱勢族群重視與關心，讓愛的力量持續發散至社會各個角落，永不止歇。