埔里鎮柯姓男子6日清晨遭押往福興里一處空地圍毆，甚至遭持菜刀剁斷雙掌。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「囡仔昌」翻版！南投縣40多歲柯姓男子疑與黑道有糾紛，6日清晨在埔里鎮牛眠橋附近遭8名黑衣人拉上車，押往福興里一處空地圍毆，甚至持菜刀剁斷雙掌，當天上午5時許遭丟包台中榮總埔里分院，檢警獲悉成立專案小組，8日陸續拘提8嫌到案說明，犯案動機仍在釐清中。

台中榮總埔里分院副院長蔡哲宏受訪指出，當天清晨5時許一輛箱型車開進台中榮總埔里分院急診室前，車上柯姓男子走下後，箱型超旋即逃離現場，急診室保全發現遭丟包柯男全身血跡斑斑，雙掌不見不斷流血，趕緊呼叫醫護人員，將柯男推進急診室，經包紮止血轉往台中榮總搶救後保住一命。

警方獲報與南投縣刑警大隊共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦。檢警指出，調閱相關監視器後掌握涉案8名嫌身分，7日兵分多路帶回8嫌案說明後，並扣得犯罪菜刀等工具，依妨害自由、重傷害等罪嫌移送偵辦，經法院裁定8嫌羈押禁見，正擴大查緝背後不法意圖。

埔里警分局指出，維護治安決心，絕不容許挑戰和破壞，對於觸法分子一律嚴正執法，依法究辦，並呼籲社會大眾若有糾紛應循正當法律途徑解決，勿以邀約談判鬥毆等方式處理，對於聚眾滋事者絕不寬待，將依法嚴辦，民眾切勿以身試法。

柯姓男子遭剁斷雙掌，身穿的黑色運動衣褲血跡斑斑。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）