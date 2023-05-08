《美麗島電子報》4日公布最新民調，2024若國民黨籍新北市長侯友宜跟民眾黨主席柯文哲搭配參選，支持度會贏過民進黨主席賴清德，台北市議員王世堅則稱，柯文哲會在最後關頭「抽腿」，透過爭取立法院長的方式進行藍白合。對此，柯文哲今（8）日做出回應，並以「吞曲棍球」為賭注要跟王世堅打賭。

王世堅4日在中天節目《新聞千里馬》表示，就他個人觀察，柯文哲在9月之前，對外一定喊選總統要堅持到底；但隨著民調水漲船高，以柯文哲這麼好的腦袋瓜，一定會為自己、為民眾黨設想，到最後、約在９月份的時候就會抽腿，並把自己納入民眾黨不分區立委跟藍軍合作，爭取立法院長一職。

民眾黨主席柯文哲今到民眾黨中央黨部登記參選總統，媒體詢問他有關9月退選，跟國民黨合作爭取立院龍頭一事。他回應，自己有看到王世堅在講，「要賭就賭大一點，賭吞曲棍球怎麼樣，不要每次都隨便講一講就跑掉，賭那個吞曲棍球」。

至於有關藍白合，柯文哲則表示，政治固然有世俗的一面，但也有理想的一面，我們雙方的政治價值、政治理念能不能合作，這才是重點，如果流於密室政治，那就不是人民所期望的的。