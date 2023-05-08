桃園中壢警分局取締失聯移工，7日在中壢火車站周圍進行查緝，共逮獲越南籍男性移工2名、印尼籍女性移工1名、菲律賓籍女性移工1名共4人，其中一名越南籍鄧姓男子，見到員警立即拔腿就逃，最後遭支援警力合力逮捕，訊後所有人都移請移民署桃園專勤隊辦理收容、遣返等事宜。

中壢警分局執行「查緝失聯移工暨防制外籍移工假日酒後滋事」專案，針對中壢火車站周邊外籍移工經常聚集地區以徒步巡守方式加強勤務作為，7日晚間7點多，發現一名22歲越南籍鄧男子，他一見制服巡邏警方立刻轉身躲避，被隨後趕上的防治組女警張瑞芬、羅桂珠盤問時竟還想逃跑，馬上被支援警力壓制在地並上銬帶回。

鄧男於警詢時供稱，他是在3年前來台工作，聽聞台灣好賺錢，就打定主意來台後就立刻離開原本申請的工廠四處打零工，他雖然在疫情間至移民署專勤隊投案，但因為疫情緣故延後返回越南至今，他被逮時還說，要不是警察查緝，應該沒人抓的到他，全案訊後移請移民署桃園專勤隊辦理收容、遣返。