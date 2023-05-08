Lisa跟女兒復活節假期到西雅圖賞櫻花。「Madame H」提供

Lisa推出MV重溫演唱會現場感動。「Madame H」提供

創作女伶「靜物Lisa Djaati」日前舉辦出道20年首次個人演唱會，近期特別推出〈Pierrot 我的悲傷來自於別人總希望我假裝不是我〉LIVE MV，重現當日現場演出精華，她笑說：「辦完個人專場後，好像也幫自己好好充電，隨時可以再來唱個幾場，尤其看到那天的影像剪輯，更懷念站在舞台C位的感覺。」

Lisa結束完個人演唱會，又立刻投入周興哲世界巡迴，飛到美國擔任和聲角色，也慶幸有這趟工作，讓她終於與整整4年沒見的女兒碰面。她興奮笑說：「因為疫情關係，將近4年沒看到女兒，終於有機會見到她，現在她身高比我還高，車上的音樂品味還很有個性。」

母女倆一起度過復活節假期還去賞櫻花，她更難得在社群放上跟女兒合照，亮眼外型意外掀起許多歌迷討論，直呼：「終遇看到〈大風吹〉主唱真面目，美到可以直接出道！」金曲歌后彭佳慧也留言大讚Lisa的女兒很會唱。Lisa近期也將隨著周興哲團隊前進澳洲巡迴，同時還要繼續跑張信哲的世界巡迴演出，再次重回疫情前忙碌空中飛人工作模式。

Lisa暌違13年發片，近日入圍新加坡音樂傳媒舉辦的「Freshmusic Awards」三項大獎，包含年度十大專輯：《漣漪效應》、年度十大歌曲〈大風吹〉、最佳女演唱人，讓她又驚又喜，也是給她最大的肯定：「這麼久才出一張專輯，沒想過還有機會被提名，一切都要感謝大家願意成為一片漣漪，才能讓我繼續邁步往前。」