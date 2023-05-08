好市多A肝莓果事件延燒，台北、新北相繼傳出疑似、確診病例，台南市政府衛生局長蘇世斌今天表示，A肝是法定傳染病，目前台南市雖未接獲醫院通報有疑似或確診病例，但因1980年到2017年出生的民眾幾乎都沒有A肝抗體，為免出現重症患者，建議自費注射疫苗。

曾擔任奇美醫院家醫科主任的蘇世斌，長期針對A肝進行研究，也發表過多篇論文。他指出，全球規模最大的A肝群聚感染事件，發生在1988年的大陸上海，曾造成35萬人感染，31人死亡，主要原因是食用未完全煮熟的血蚶。

蘇世斌說，過去台灣的A肝盛行率相當高，1976年調查時，成年人有95％都感染過A肝，中學生也有80％感染過；但直到2010年再度調查時，民眾感染過的比率已經大幅降低到2.7％。

蘇世斌認為，感染過A肝痊癒，就終身具有抗體，不會再感染。台灣1980年成立肝炎防治委員會推動公筷母匙等政策，大幅降低A肝感染率；2018年起，也提供2017年1月1日之後出生年滿12個月以上的幼兒，注射2劑A肝疫苗，但1980年到2017年出生的民眾，幾乎都沒有A肝抗體。

蘇世斌強調，A肝感染者多數症狀輕微，致死率低僅0.30％；造成死亡多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或慢性B肝、C肝感染者等慢性肝病患者，建議沒有抗體的民眾可以自費注射疫苗。

市府衛生局指出，A肝是法定傳染病，依法醫療院所只要有疑似病例，就必須通報衛生局；今年至今台南市共通報15例A肝疑似病例，經過檢驗後全都排除確診，且這15例都與好市多莓果無關，已要求基層醫療院所針對疑似病例加強通報，後續仍將追蹤是否有新增病例。