高雄64歲蔡姓老翁近期在網路上認識女網友，對方照片長相甜美，還以「老公」稱呼蔡翁，令他頓時「暈船」，後來女網友稱母親缺錢開刀，想借5萬5000元醫藥費，蔡翁不疑有他到郵局匯款，所幸行員起疑報警。員警獲報到場，向蔡翁講解是「假交友」詐騙手法，並替他封鎖對方，不料此時員警驚見蔡翁手機裡居然一堆正妹女網友在噓寒問暖，感到相當驚訝，後續全替蔡翁封鎖，蔡翁醒悟後也頻頻道謝。

據悉，蔡翁4月底見Line有個長髮正妹突然加他好友，隨後兩人開始聊天，隨著雙方愈聊愈開，對方開始以老公等親密稱呼蔡翁，並稱要以結婚為前提進一步交往，蔡翁見狀也頓時暈船，頻頻向對方示好，後來女網友突然稱自己母親開刀缺錢，想跟蔡翁借5萬5000元當作醫藥費，蔡翁一聽不疑有他，直接到林園某郵局匯款。

行員詢問蔡翁匯款用途時，蔡翁卻回答的支支吾吾，令行員起疑報警。林園分局林園派出所獲報，立即派員警到場，當員警了解全盤後，向蔡翁表示這是詐騙集團假交友詐騙手法，隨後員警準備替蔡翁將女網友封鎖時，驚見蔡翁Line滿是正妹的照片，並且都照三餐噓寒問暖等問候，令員警相當吃驚，後來員警也將她們全部封鎖，並再三叮嚀蔡翁多加留意假交友詐騙。

據了解，蔡翁月前曾與另名女網友相談甚歡，隨後女網友也向蔡翁借錢，雙方相約小港區面交，後來當蔡翁抱鉅款前來現場時，發現女網友與面交的人相差甚大，令他嚇得拔腿就跑，所幸當下並未受騙。如今再次遇到假交友詐騙，聽聞員警細心得講說後，也令他恍然大悟，向員警頻頻道謝。