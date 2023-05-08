恆春半島40歲蘇姓保母去年底照顧8個月大男嬰洋洋（化名），僅因自己情緒不佳，多次大力拋摔男嬰，造成他腦部及視力永久性傷害，警方還原1700多段影片，才揭露這暴行，這影像曝光後讓網友群情憤怒，直呼，保母自己也來被丟丟看。

檢警調查發現，蘇女僅接受托育僅3天，竟對孩子哭泣行為感到煩躁、不耐，接續於照顧過程中，用力重摔、甩，使洋洋頭部大力晃動或以急遽速度撞擊他物，導致腦部及視力永久性損傷結果。

檢警還原影片後發現，蘇女以左手抓住洋洋右手臂、右手抓住左小腿，將他以頭下腳上姿勢從地板上抓起後，拋甩、摔至舖有軟墊及被子的工作平台，導致他頭部以急遽速度撞擊軟墊。又發現洋洋躺在嬰兒床時，蘇女將他從嬰兒床抱起後再丟、推至床上，使他頭部遭受大力晃動。

另有影片發現，蘇女為使趴在嬰兒床上的洋洋躺回枕頭上，竟將他上半身拎起後直接放手，使他摔回嬰兒床上，頭部因而遭受大力晃動。還有將洋洋自34公分以上高度， 拋甩、摔至鋪有軟墊及被子的工作平台，使他頭部以急遽速度撞擊軟墊。看過影片的人皆情緒激動，直批「這麼小的孩子也下得了手」。

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