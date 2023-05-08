新北市淡水80多歲的洪姓老翁，7日上午向家人表示要去採劍筍，約中午便會回家，不過家人一直等到下午3點多都沒見到人，趕緊報案協尋，經警義消入山搜救後，最後於晚間平安尋獲洪翁，他除了輕微失溫外，沒有其他外傷，後續由家屬帶回家照護。

昨日上午9時許，洪翁向家人表示要外出採劍筍，約中午左右就會返家，隨後便獨自出門，不過到下午3點多時，洪翁家屬都等不到人，家屬亦曾外出自行搜索，但是依然未果，最後在傍晚5點多打電話報案，請警消協尋。

消防局接獲報案後，出動警、義消前往搜救，到現場時發現洪翁的機車與採筍工具，立即入山搜索，並於現場2條路徑發現疑似有人走過的痕跡，因此分派2路線尋找，後來在一處路旁的姑婆芋有被砍斷的痕跡另外草叢也有塌陷，搜救人員便從該處下切，不久後便發現洪翁身影。

搜救人員初步查看洪翁生命跡象穩定，但有輕微失溫以及虛脫無力的情形，立即給予保暖後，協助洪翁從原路折返，不久後失溫情況獲得改善，家屬及患者都表示不需送醫，因此由家屬自行帶回照顧，結束一場驚魂。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，劍筍盛產季節，偶有民眾獨自前往摘採而迷途方向發生憾事。摘採檢筍時，應結伴勿單獨前往及告知家屬並約定返家時間，評估自身能力，避免前往險峻山谷間並應攜帶哨子；若發生意外迷途或天氣突然遽變，第一時間應立即致電119或110盡可能提供座標定位，且報案後勿隨意移動以利搜救人員救援。