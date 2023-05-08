國際原料行情部分，日本2H廢鋼小跌5美元，至每公噸370美元，美國貨櫃廢鋼跌至每噸355美元，澳洲鐵礦砂跌至每公噸102.15美元。(商品行情網)
《商情》原料跌勢趨緩 豐興本周廢鋼、鋼筋平盤
豐興本周廢鋼、鋼筋平盤，終止連3跌，型鋼則跌800元，為主要反應上月國內外廢鋼跌勢，業者表示，因國際鐵礦砂和廢鋼跌勢趨緩，且國內廢鋼上週跌幅稍大，因此本週平盤，調整後廢鋼報每噸10900元和鋼筋報19400元，型鋼則為26800元。
豐興本周廢鋼、鋼筋平盤，終止連3跌，型鋼則跌800元，為主要反應上月國內外廢鋼跌勢，業者表示，因國際鐵礦砂和廢鋼跌勢趨緩，且國內廢鋼上週跌幅稍大，因此本週平盤，調整後廢鋼報每噸10900元和鋼筋報19400元，型鋼則為26800元。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼小跌5美元，至每公噸370美元，美國貨櫃廢鋼跌至每噸355美元，澳洲鐵礦砂跌至每公噸102.15美元。(商品行情網)
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