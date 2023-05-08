國際原料行情部分，日本2H廢鋼小跌5美元，至每公噸370美元，美國貨櫃廢鋼跌至每噸355美元，澳洲鐵礦砂跌至每公噸102.15美元。(商品行情網)

《商情》反應國際行情 豐興鋼筋、廢鋼齊漲
《商情》反應國際原料行情 豐興鋼筋、廢鋼連3漲
《商情》本周國內廢鋼、鋼筋續漲
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