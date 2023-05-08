豐興本周廢鋼、鋼筋平盤，終止連3跌，型鋼則跌800元，為主要反應上月國內外廢鋼跌勢，業者表示，因國際鐵礦砂和廢鋼跌勢趨緩，且國內廢鋼上週跌幅稍大，因此本週平盤，調整後廢鋼報每噸10900元和鋼筋報19400元，型鋼則為26800元。