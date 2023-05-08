回顧上周盤價，成品市場持續觀望，內銷盤價跌幅擴大，上周一國內廢鋼每公噸續跌300元；鋼筋基價也每公噸持續下跌1000元，連三周下跌，並跌幅擴大，跌破每公噸2萬元關卡；而型鋼產品平盤，已連11周持平。

本周廢鋼、鋼筋盤價走平，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情，跌幅收斂，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，因土耳其需求疲弱，里拉持續貶值影響，外購廢鋼目標價持續下修，加上亞洲需求亦弱且受大陸鋼價下跌因素影響放緩採購，美廢本周報價持續下跌，惟跌勢趨緩，每公噸下跌5美元，本周報價每公噸從360美元下跌至355美元。日本2H廢鋼本周也下跌，從每公噸375美元降至370美元，主因為越南/韓國市場需求轉弱，壓抑日廢價格下跌，惟跌勢亦放緩。

鐵礦砂方面，4月上旬粗鋼產量到達高點後，中下旬粗鋼產量下滑，成品與鐵礦砂在五一長假兩天持續下滑，澳洲鐵礦砂自每公噸106.8美元下跌至102.15美元，但於周五打底反彈，5月8日大陸內地鐵礦砂價格續強彈，似有跌深反彈跡象。