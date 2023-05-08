英國國王查爾斯三世（King Charles III）6日在倫敦西敏寺進行加冕，傳出王儲威廉一家當天「遲到」，比查爾斯、卡蜜拉搭乘的馬車還晚到，迫使查爾斯在馬車裡等了5分鐘才下車、進入西敏寺，唇語專家稱，查爾斯在馬車內對卡蜜拉抱怨「我們總是無法準時」。

查爾斯加冕當天，威廉一家比查爾斯及卡蜜拉晚到西敏寺。

英國王室於6日上午舉行查爾斯的加冕儀式，守著直播的觀眾或許都有注意到，當查爾斯與卡蜜拉乘坐的「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）抵達西敏寺西大門時，兩人並未馬上下車，而是在車上停留了一會兒才下車。

根據外媒報導，兩人在馬車上停留並非原訂行程，而是因為威廉、凱特一家還沒到。綜合英國天空新聞網（Sky News）、《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）、《紐約時報》（New York Times）報導，當天威廉、凱特與夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及5歲路易王子（Prince Louis）搭乘的轎車似乎遲到了，又或者查爾斯的馬車早到了，迫使查爾斯及卡蜜拉在車上等5分鐘才能下車。

查爾斯6日加冕時，威廉一家比他搭乘的馬車晚到西敏寺，迫使他和卡蜜拉必須在馬車裡等候5分鐘才能下車。圖為查爾斯及卡蜜拉乘坐「鑽石禧馬車」，從白金漢宮出發前往西敏寺，這段路程稱為國王遊行。（圖／路透社）

天空新聞網引述一名唇語專家稱，查爾斯當時對卡蜜拉抱怨，「我們永遠無法準時…總是有事（發生）…很無聊。」攝影機也捕捉到王室人員上前與一臉困惑的查爾斯商談，顯然是在討論行程延遲。

King looks grumpy after arriving early https://t.co/CHUaigxCs2 — Iodice,MD (@iodice_md) May 8, 2023

究竟是威廉一家遲到，還是查爾斯的馬車早到？《紐約時報》指出，目前無法得知，因為王室並未對此做出回應，不過當天報導加冕盛典的記者們確實都在猜發生了什麼事。

根據官方流程，威廉一家的座車理應在倫敦當地時間上午10時45分抵達西敏寺門口，他們將是抵達西敏寺、入座的最後幾組賓客之一，查爾斯與卡蜜拉的馬車原訂10時53分抵達。

圖為6日威廉一家抵達西敏寺的畫面。（圖／美聯社）

最終，卡蜜拉與查爾斯先後步入教堂後，威廉一家才從後頭跟著進入西敏寺入座。

部分名嘴稱，威廉一家下車時，他們在夫妻倆臉上看到了父母忙著應付孩子的焦急表情，也有人推測他們可能卡在車陣裡，不過其實當天周邊已經實施交通管制。