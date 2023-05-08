英國國王查爾斯三世（King Charles III）6日在倫敦西敏寺進行加冕，傳出王儲威廉一家當天「遲到」，比查爾斯、卡蜜拉搭乘的馬車還晚到，迫使查爾斯在馬車裡等了5分鐘才下車、進入西敏寺，唇語專家稱，查爾斯在馬車內對卡蜜拉抱怨「我們總是無法準時」。

查爾斯加冕當天，威廉一家比查爾斯及卡蜜拉晚到西敏寺。

英國王室於6日上午舉行查爾斯的加冕儀式，守著直播的觀眾或許都有注意到，當查爾斯與卡蜜拉乘坐的「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）抵達西敏寺西大門時，兩人並未馬上下車，而是在車上停留了一會兒才下車。

根據外媒報導，兩人在馬車上停留並非原訂行程，而是因為威廉、凱特一家還沒到。綜合英國天空新聞網（Sky News）、《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）、《紐約時報》（New York Times）報導，當天威廉、凱特與夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及5歲路易王子（Prince Louis）搭乘的轎車似乎遲到了，又或者查爾斯的馬車早到了，迫使查爾斯及卡蜜拉在車上等5分鐘才能下車。

查爾斯6日加冕時，威廉一家比他搭乘的馬車晚到西敏寺，迫使他和卡蜜拉必須在馬車裡等候5分鐘才能下車。圖為查爾斯及卡蜜拉乘坐「鑽石禧馬車」，從白金漢宮出發前往西敏寺，這段路程稱為國王遊行。（圖／路透社）
查爾斯6日加冕時，威廉一家比他搭乘的馬車晚到西敏寺，迫使他和卡蜜拉必須在馬車裡等候5分鐘才能下車。圖為查爾斯及卡蜜拉乘坐「鑽石禧馬車」，從白金漢宮出發前往西敏寺，這段路程稱為國王遊行。（圖／路透社）

天空新聞網引述一名唇語專家稱，查爾斯當時對卡蜜拉抱怨，「我們永遠無法準時…總是有事（發生）…很無聊。」攝影機也捕捉到王室人員上前與一臉困惑的查爾斯商談，顯然是在討論行程延遲。

究竟是威廉一家遲到，還是查爾斯的馬車早到？《紐約時報》指出，目前無法得知，因為王室並未對此做出回應，不過當天報導加冕盛典的記者們確實都在猜發生了什麼事。

根據官方流程，威廉一家的座車理應在倫敦當地時間上午10時45分抵達西敏寺門口，他們將是抵達西敏寺、入座的最後幾組賓客之一，查爾斯與卡蜜拉的馬車原訂10時53分抵達。

圖為6日威廉一家抵達西敏寺的畫面。（圖／美聯社）
圖為6日威廉一家抵達西敏寺的畫面。（圖／美聯社）

最終，卡蜜拉與查爾斯先後步入教堂後，威廉一家才從後頭跟著進入西敏寺入座。

部分名嘴稱，威廉一家下車時，他們在夫妻倆臉上看到了父母忙著應付孩子的焦急表情，也有人推測他們可能卡在車陣裡，不過其實當天周邊已經實施交通管制。

文章來源：King Charles caught complaining to Camilla ahead of Saturday's coronation
文章來源：Were William and Kate late to Charles's Coronation? Prince and Princess of Wales appeared to arrive at Westminster Abbey AFTER the King and Queen - while 2,300 guests took their seats inside church before ceremony began
文章來源：Were Will and Kate Late to the Coronation? The News Media Wonders.
文章來源：King Charles complained ‘we can never be on time’ at coronation, lip reader claims
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