民眾黨主席柯文哲今（8）日上午到民眾黨中央黨部登記總統初選，因無其他人登記，故有望於17日獲黨內提名。他受訪時針對「藍白合」表示，重要的是價值的結合，而不是權力分配；並坦言，DNA不一樣很難結合，政治理念、政治價值需要溝通辯論。

柯文哲今在前台北市副市長黃珊珊、秘書長周台竹、立委邱臣遠、賴香伶、陳琬惠，以及台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪等人陪同下登記參選，會後受訪時他表示，藍白合更重要的是一個價值的結合，而不是權力分配，坦白講到現在為止，都看不到講這個概念的人，有沒有考慮過雙方是不是可以合作，「若是理念價值不相容，要怎麼合作？這樣會流於權力分配」。

柯文哲說，政治固然有世俗的一面，但政治也有理想的一面，民眾黨要團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治的權力分配，若是這樣，老百姓也不會支持。他坦言，柯文哲有辦法跟你們共事，你們有辦法跟柯文哲共事？DNA不一樣很難結合，政治理念、政治價值需要溝通辯論，而不是每天算立委幾席、怎麼分配。

柯文哲表示，如果跟國民黨是理念價值的合作，這當然可以，民眾黨在立法院的表現大家都知道，不同議題只要對國計民生是有意義的、有好處的，跟哪個黨都可以合作，但從沒有為了政黨利益分配特別屈就。他重申，合作應該是辯論，探討雙方政治價值、理念到底有沒有相容，但現在都流於密室政治、權力分配，如立委席次要怎麼分，這不符合台灣民眾的期望。

針對不分區立委布局，柯文哲說，民眾黨有選舉決策委員會展開各方徵詢，希望替國家培養人才，也要適應當前的需要，主要會從企業界徵詢，有實務功能為主，不會去搞什麼政治組，因為最重要是解決當前國家面對的問題。

至於如何評價潛在對手，柯文哲認為，重點不是對手如何，他提及，以前計程車司機都會說「誰當總統我就是開計程車，有差嗎？」但最近態度不太一樣，這是台灣有總統直選以來，第一次台灣人民在思考「這次要選誰，選得不對的話對國家會產生什麼影響？」重點不是總統參選人是誰，重點是誰能解決當前台灣必須面對的問題，理論上台灣應該是美麗之島、福爾摩沙，不可以是世界上最危險的地方。

柯文哲說，自己去參訪美國智庫時，理論上大家不認為會有戰爭，但仍是很擔心，「台灣不只五缺，到現在連缺雞蛋等都跑出來了，連勞保年金都快破產，我們要思考的不是去評論哪個參選人，更重要的是思考，到底誰能解決當前台灣的問題？」

媒體追問，黃珊珊是否可望列入副手人選？柯文哲說，現在就是向天下徵才，都還有時間，這段期間會向各方徵詢，雖黃珊珊是很好的人選，但還是希望力量可以擴大。