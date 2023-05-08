民眾黨主席柯文哲今（8）日登記黨內2024總統初選，針對國政白皮書所提「大國等距」思維，他今受訪透露，因太難和民眾解釋，已通令全黨勿再使用。他也質問民進黨，說好要成立的兩岸監督條例在哪？大陸佔台灣外銷4成左右，服貿、貨貿還是一個很重要、得處理的問題。

柯文哲表示，已經通令全黨不要用「大國等距」，他原本是想用「力矩」，但太難跟民眾解釋，政治口號需要讓老百姓很容易理解，最重要的精神是在中美對抗的架構中，台灣要如何取得平衡的位置，對我們最有利。

至於對服貿、貨貿的立場，柯文哲說，理論上本來就是貨貿要比服貿先行，當年太陽花運動後，不是說要成立「兩岸監督條例」嗎？民進黨執政6年了，請問東西在哪？你們想通過的法律哪一條不會通過？

柯文哲強調，面對問題是解決問題的第一步，中國大陸不管怎麼樣，佔台灣外銷39％到43％，這還是一個很重要、得處理的問題，兩岸監督條例到底在哪？

談及自己如何看待民進黨議員要抽考新北市長侯友宜兩岸、國際議題，柯文哲說，這些是很嚴肅的題目，絕不是任何一個人能回應，這要有很大的智囊團、讀很多書，還要有實際操練。

柯文哲認為，民眾黨有實際到美國跟政府高層談過，對局勢會更清楚，這種題目不是在市議會耍嘴皮，需要讀很多書、跟很多專家討論過，甚至還要有實際臨場經驗，畢竟美國還是台灣最重要的盟邦，有些還是要面對面跟高層溝通。