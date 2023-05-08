梅雨季節到來，蚊蟲開始活躍，每年5至6月常有連續性降雨，雨後易產生積水容器，成為登革熱病媒蚊的孳生源，加上疫情解封湧現出國旅遊潮，登革熱境外移入病例增加，可能引發本土登革熱疫情發生的風險。為提前整備預防登革熱，台北市政府8日上午特別動員12行政區，共計1825位環保志、義工與市民，辦理「全市孳生源清除日」。

環保局表示，新冠肺炎疫情雖已解封，但登革熱防疫仍不放鬆，天氣逐漸炎熱潮濕，也是蚊子大軍出動的時候，只要0.5公分的雨後積水，蚊卵就能成功孵化為幼蟲孑孓，並且有機會成為病媒蚊。除蚊之道首重清源，不讓孑孓生長就能減少成蚊數量，進而避免傳播登革熱。

環保局指出，此次孳生源清除日活動中，環保局也特別向民眾說明居家環境中容易忽略的孳生源，例如家戶普遍利用種植盆栽綠化環境，但是盆栽底盤容易形成積水，必須定期清洗並保持乾燥，而水耕盆栽則應定期換水，清除積水容器的水可以倒在平坦地面使其乾燥。另，屋頂天溝、樹穴、車棚帆布或2樓以上的陽台盆栽底盤等位於高空的孳生源，更是不能放過，應定期巡查，避免防疫漏洞。

環保局說明，在公共區域部分，針對全市456里定期進行里噴藥消毒工作，統計今年1至3月，共計噴藥消毒562里次。自5月起，每里提升為每2個月噴藥1次，加強鄰里全面消毒。北市蚊媒監測中心亦導入科技防疫，於車站、住宅區、商業區、近山區住宅及近農地住宅等佈設誘殺桶及誘卵桶，掌握病媒蚊活動強度。

環保局補充，像是後巷、防火巷、居家環境周遭等私人領域，則需要民眾共同投入維護，包含經常巡視家戶內外可能積水的容器，倒掉積水，清除廢容器，刷除容器內壁殘留的蚊卵等，透過落實「巡、倒、清、刷」4步驟，降低登革熱疫情發生的可能性。

環保局呼籲，防治登革熱應以「孳清為主，噴藥消毒為輔」，避免病媒蚊產生抗藥性，民眾應提高警覺，落實居家環境清潔和自我保護措施，才能健康平安地度過登革熱流行季節。