一位潘姓女子長了子宮肌瘤，且在半年內從8公分暴長到14公分，躺平時肚子跟孕婦一樣大，所幸接受了高雄醫學大學附設中和紀念醫院的海扶刀治療，肌瘤已所小，腹部也恢復平坦。高醫副院長戴嘉言表示，台灣有6成女性會有子宮肌瘤情形，有些會大到壓迫神經影響排尿，2015年高醫引進海扶刀治療至今已有1000為個案受惠，並使原本不孕患者在經過治療後，成功受孕並產下海扶寶寶。

潘女子宮肌瘤從原本是8公分大小，沒想到在半年間成長到14公分，每次躺平時肚子都大到像懷孕，在高醫婦產部顧問、台灣婦科腫瘤消融醫學會理事長鄭丞傑的建議下，去年4月進行海扶刀療程，2、3個後月肚子恢復平坦，體重也因此也掉了4公斤。

另位鄭姓女子同樣患有子宮肌瘤，常因肌瘤壓迫造成頻尿、經期的經血量多而就診，經由高醫婦產部長龍震宇評估後，決定於2018年7月時進行海扶刀消融手術。

在以懷孕為前提的安全性因素下，潘女選擇安全性高、恢復快的海扶療程，在海扶治療後，鄭女順利懷孕，在2020年12月自然產生下海扶寶寶，目前也懷了第2胎。

戴嘉言副院長表示，台灣約有6成的女性會有子宮肌瘤情形，有些會大到壓迫神經影響排尿，即使不太大的肌瘤也讓女生備感壓力。於是自2015年4月開始引進海扶刀設備，由鄭丞傑教授及龍震宇教授開創及設立了南台灣第1個海扶治療中心，造福了許多因子宮肌瘤或肌腺症受苦的病患。

海扶治療中心治療經驗豐富，服務量已經高達1000例，達成全國最大規模量的海扶治療中心，並使原本不孕患者在經過治療後，成功受孕並產下海扶寶寶，讓生育有一線生機，如願以償體驗為人母的喜悅。

龍震宇表示，高強度聚焦超聲消融治療(High intensity focused ultrasound ablation therapy)，簡稱海扶刀（HIFU）是一種無創治療方式，不開刀、無傷口、不失血，沒有傳統手術沾黏的問題，術後恢復快以及修復時間短，術後2小時就可以進食和下床活動，很快恢復正常生活作息。

婦產部盧紫曦醫師也指出，海扶刀（HIFU）治療主要是透過超音波影像引導下及使用放大鏡原理，把低能量的超聲波在肌瘤上進行聚焦加熱溫度高達60 度以上，形成局部的凝固型壞死，治療過程中不會對鄰近的正常組織造成損傷及破壞，不會有術後傷口疼痛或沾粘問題，對身體子宮傷害小，是目前治療子宮肌瘤也能保留子宮很好的一種治療選擇。

高醫婦產部顧問醫師鄭丞傑說明，有生育需求的患者更可以在海扶治療3個月後可以開始備孕；在接近更年期、之前已經有接受子宮肌瘤術後復發的女性，也可以考慮接受海扶刀消融手術來解決困擾或是避免手術沾黏的風險。