韋禮安昨在香港舉辦「而立之後」世界巡迴演唱會。（IMC提供）

韋禮安昨在香港舉辦「而立之後」世界巡迴演唱會。（IMC提供）

韋禮安昨在香港舉辦「而立之後」世界巡迴演唱會。（IMC提供）

韋禮安「而立之後」世界巡迴演唱會昨（7日）於香港開唱，是他繼2016年「放開那女孩」演唱會後，相隔7年重返香港，也是韋禮安首次舉辦戶外個人演唱會，他興奮表示：「像是自己開音樂祭的感覺。」然而擁有「雨神」稱號的韋禮安，這次也不例外，當天下午香港竟刮大風下大雨天，讓他對自己的「雨神」功力既無奈又擔心，好在正式開唱前雨過天晴，看著滿場歌迷，他感動說：「相信大雨是無法澆熄大家的熱情的，大家說『好唔好』啊。」

韋禮安昨以〈Sound Of My Life〉揭開序幕，接著帶來一連2首輕快歌曲〈See You On Monday〉、〈轟炸〉，並以苦練許久的粵語向全場粉絲打招呼：「Hello，大家好，我係韋禮安！好耐冇見啊（好久不見），上次同大家見面已經係七年前啦…好似見返D好耐冇見嘅遠方親戚咁（好像來見好久沒見的遠方親戚），其中2個我最掛住嘅親戚就係香港嘅奶油豬同埋蜜汁叉燒啊（其中兩個最想念的親戚是香港的奶油豬和蜜汁叉燒）。」吃貨韋禮安逗得滿場粉絲大樂。他也表示，上次到香港開唱還未滿30歲，「這次再回來，我都已經結婚啦」，粉絲送上祝福的掌聲與尖叫。

安可橋段，韋禮安為歌迷送上〈世界上最重要的人〉，現場充滿愉快溫暖氛圍，之後同樣暖心的〈女孩〉，韋禮安難得在台上秀起舞技，全場動起來，氣氛超嗨。最後他演唱電影《月老》主題曲〈如果可以〉，特別在副歌以粵語演唱；他分享練唱粵語版的〈如果可以〉時，先透過線上粵語翻譯字典，發展出一套自己的空耳歌詞，再慢慢地背起來，為了香港歌迷展現出滿滿的誠意，「每次到不同地方表演，就會練一些當地的方言、特別的打招呼方式，這次粵語版的〈如果可以〉就是為香港特別準備的表演」，全場歌迷跟著大合唱，場面動人。

相隔7年重回香港演出，韋禮安坦言「非常近鄉情怯」，因韋禮安爸爸的家族都是說粵語，因此香港之於他一直都有既陌生又熟悉的感覺，這次再回來舉辦個人專場，他開心表示：「疫情前還有很多人會直接飛來台灣看我演出，終於換我把表演帶去給大家看。」香港首站圓滿結束後，他即將繼續前往溫哥華、多倫多、紐約、聖荷西、雪梨、墨爾本、澳門、倫敦等地舉辦演唱會，與世界各地歌迷相見。