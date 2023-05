韋禮安昨在香港舉辦「而立之後」世界巡迴演唱會。(IMC提供)

韋禮安「而立之後」世界巡迴演唱會昨(7日)於香港開唱,是他繼2016年「放開那女孩」演唱會後,相隔7年重返香港,也是韋禮安首次舉辦戶外個人演唱會,他興奮表示:「像是自己開音樂祭的感覺。」然而擁有「雨神」稱號的韋禮安,這次也不例外,當天下午香港竟刮大風下大雨天,讓他對自己的「雨神」功力既無奈又擔心,好在正式開唱前雨過天晴,看著滿場歌迷,他感動說:「相信大雨是無法澆熄大家的熱情的,大家說『好唔好』啊。」

韋禮安昨以〈Sound Of My Life〉揭開序幕,接著帶來一連2首輕快歌曲〈See You On Monday〉、〈轟炸〉,並以苦練許久的粵語向全場粉絲打招呼:「Hello,大家好,我係韋禮安!好耐冇見啊(好久不見),上次同大家見面已經係七年前啦…好似見返D好耐冇見嘅遠方親戚咁(好像來見好久沒見的遠方親戚),其中2個我最掛住嘅親戚就係香港嘅奶油豬同埋蜜汁叉燒啊(其中兩個最想念的親戚是香港的奶油豬和蜜汁叉燒)。」吃貨韋禮安逗得滿場粉絲大樂。他也表示,上次到香港開唱還未滿30歲,「這次再回來,我都已經結婚啦」,粉絲送上祝福的掌聲與尖叫。

安可橋段,韋禮安為歌迷送上〈世界上最重要的人〉,現場充滿愉快溫暖氛圍,之後同樣暖心的〈女孩〉,韋禮安難得在台上秀起舞技,全場動起來,氣氛超嗨。最後他演唱電影《月老》主題曲〈如果可以〉,特別在副歌以粵語演唱;他分享練唱粵語版的〈如果可以〉時,先透過線上粵語翻譯字典,發展出一套自己的空耳歌詞,再慢慢地背起來,為了香港歌迷展現出滿滿的誠意,「每次到不同地方表演,就會練一些當地的方言、特別的打招呼方式,這次粵語版的〈如果可以〉就是為香港特別準備的表演」,全場歌迷跟著大合唱,場面動人。

相隔7年重回香港演出,韋禮安坦言「非常近鄉情怯」,因韋禮安爸爸的家族都是說粵語,因此香港之於他一直都有既陌生又熟悉的感覺,這次再回來舉辦個人專場,他開心表示:「疫情前還有很多人會直接飛來台灣看我演出,終於換我把表演帶去給大家看。」香港首站圓滿結束後,他即將繼續前往溫哥華、多倫多、紐約、聖荷西、雪梨、墨爾本、澳門、倫敦等地舉辦演唱會,與世界各地歌迷相見。