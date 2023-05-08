竹北市豐采520建案工地發生6次路基塌陷事件，縣府工務處8日在縣議會做專案報告後，議員們紛對縣府和豐邑建設砲轟，縣議員蔡蕥鍹提出廠商定期給竹北市公所和大有可為社區的監測報告，竟沒有判讀做處置，天坑事件是人禍，指民眾不能再承受無預警塌陷事件，監測數據顯示下個可能塌陷點，要求縣府對勝利一路和勝利二路採取預防性封路！

蔡蕥鍹指，豐采520在1月間復工後至今，從2月23日到5月5日的監測數據，可發現在427發生天坑事件前，數據早已異常。

在建案旁的莊敬六街，監測數據上鄰房傾斜的T4點，從2月23日監測數值1064不斷下降，直到塌陷前一日的數值竟只剩489。

縣議員蔡蕥鍹提出廠商定期給竹北市公所和大有可為社區的監測報告，批沒有判讀做處置，造成天坑事件是人禍。（羅浚濱攝）

蔡蕥鍹指3月13日開始莊敬六街數據異常增加，縣府的因應措施在哪裡？竟然沒有啟動任何應變計畫，也沒有通知社區管委會，特斯拉塌陷事件根本是人禍！

她並說，莊敬六街天坑事件後，更發現勝利一路的T1監測點數據異常，T1監測點位於喜來登飯店北側，監測數值從-833一路降為-794，發生多次塌陷事件的勝利二路S12沈陷觀察點，數據異常變動，監測數據從-5.7到-6.2，很可能是下一個沈陷點位。

此外，勝利一路壁體內傾斜管的數值，從建案3月23進行第六階段開挖後，數據開始異常增加，從59.42增到64.14，縣府工務處難道完全不知情嗎？為何未啟動應變計畫並知一旁社區呢？

蔡蕥鍹指出，監測報告是由建商委託平淼公司固定監測，提供給大有可為社區，縣府應該也有，為什麼卻沒有防範未然 還要等自救會發起連署陳情自救，政府的作為到底在哪裡？要求可能發生塌陷的勝利一路和勝利二路採取預防性封路，民眾已不能再承受無預警的塌陷事件。

工務處長江良淵指縣府並沒有該監測報告，建商是把監測報告送給竹北市公所和社區，是否要採取預防性封路，將與竹北市公所接洽。