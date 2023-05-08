民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、台北市議員陳宥丞今（8）日召開記者會，表示台灣外送員突破14.5萬人，為保障外送員職安和勞動權益，呼籲朝野一同盡快推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法，力拚今年三讀通過，成亞洲其他國家的優良典範。

賴香伶指出，現行勞動法令未能有效規範外送，只有部分地方政府以自治條例進行管理，但外送員早已遍布全台，其彈性化、零碎化及勞務關係不明確，難以維護集體勞動權，民眾黨團率先提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，希望各政黨也能跟進推動外送員權益保障。

賴香伶表示，根據審計部「中央政府總決算審核報告」統計，2021年外送員交通違規案件有5萬1703件，比起2020年增加3.99％；2021年外送員涉入交通事故有1萬1799件，較2020年增加26.34％。

她認為，政府應加強監管和立法，強制平台業者提供足夠的職業安全訓練；企業則要擔起社會責任，保護外送員的權益和安全；外送員也可考量穿著安全護具，同時留意自身狀況，期盼消費者也能給予足夠的理解和支持，「當各方積極參與和合作，才能真正提升外送員的交通安全」。

賴香伶提及，部分法院認定外送員與外送平台具「勞雇」關係，平台業者卻重新詮釋法院的判斷為「承攬」，若外送員要確定勞動關係的真實屬性，恐須透過法院判決「個案認定」，費時又費錢，應讓外送員統一適用《勞工保險條例》及《勞工職業災害保險及保護法》，規定平台業者為外送員辦理參加勞工保險及勞工職業災害保險，以落實保障。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右起）、副總召賴香伶、台北市議員陳宥丞8日舉行「拒絕血汗外送 專法盡速排審」記者會。（劉宗龍攝）

邱臣遠則說，根據中經院調查，有高達7成外送員嚮往工時彈性，才選擇加入外送行列，不過外送產業相對缺乏法令保障，衍生許多職災、職安問題，甚至引發薪資糾紛，凸顯外送專法立法的急迫性與重要性，呼籲政府盡速推動外送專法，完善立法及子法訂定。

邱臣遠指出，台灣勞工陣線2020年統計，近8成外送員每日工時超過8小時，部分外送員因想賺取更多收入，常勉強自己超時工作，平台業者在宣傳上也推波助瀾，變相鼓勵超時工作，像是今年2月傳出每單只有40元，若要符合每小時最低工資176元規定，每小時要跑4單，恐被迫趕單而超速違規，造成交通事故，影響外送員與其他用路人的生命安全。

邱臣遠直言，外送員的薪資保障尤為重要，呼籲外送平台提高訂單金額，至少要符合最低時薪，並呼籲行政院提出對案，以利立法院排審外送專法，並建立統一保障。此外，借鑑西班牙《騎士法》（Rider Law）推動歷程，政府應參考西班牙以社會保障局或勞動監察部等公務機關，替外送員提起訴訟，幫助小蝦米對抗大鯨魚，避免外送員與平台權力關係不對等。

陳宥丞批，執政黨竟需要在野黨提醒保護外送員，非常悲哀，雖然目前各個縣市都採自治條例規範，但對於雇傭或承攬的認定基準不同，對外送員來說無所適從。如果有專法，除了強制險還會有第三責任險，假如車禍對象是外送員，也能使平台負擔連帶責任，什麼保障都沒有的話，形同「弱弱相殘」，不該讓平台在背後爽賺費用，風險卻由整個社會承擔。

民眾黨團強調，拋開「雇傭」或「承攬」爭議，只要是「合法勞動」都該有「合法保障」，政府應加強監管和立法，強制平台業者提供職業安全訓練，促使外送員能夠參加勞工保險及勞工職業災害保險，且當外送員向平台提起訴訟，政府也該拉外送員一把，積極維護勞動權益。