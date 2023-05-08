另外，中國動力、中國高科、中國海誠等十多檔股票漲停，中船系、軍工、煤炭、油氣開採等概念股表現活躍。旅遊、酒店類股領跌滬深兩市，醫藥相關板塊回檔，房地產、互聯網電商等類股走弱。總體來看，個股漲多跌少，兩市超2,700檔個股收紅。截至午間收盤，滬指報3,386.59點，漲1.56％；深成指報11,215.06點，漲0.31％；創指報2,267.92點，漲0.01％。

盤面上，銀行、中船系相關類股漲幅居前。酒店、旅遊、互聯網電商類股跌幅居前。

恒指午盤收漲0.75％ 銀行股爆發
區域銀行類股重挫 美股收黑道瓊下跌286點
美銀行倒閉潮陰霾未褪 中小型銀行股價暴跌
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