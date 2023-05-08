一名32歲駕駛小型廂型車的鄭姓男子，今天上午8點多行經桃園市新屋區台66線7.4公里處高架道路西向外側車道，疑似下雨視線不良，追撞前方由37歲魏姓男子所駕駛的貨櫃車，整起事故造成廂型車車頭全爛，還卡在貨櫃底下，奇蹟的是鄭男僅頭部撕裂傷、大腿脫臼送醫治療，目前沒有生命危險。
雙方駕駛經檢測酒測值均為0，而事故發生詳細原因，目前楊梅警方仍在調查釐清中，警方也呼籲下雨天用路人駕駛車輛應放慢車速，並隨時注意車前狀況避免意外發生。
一名32歲駕駛小型廂型車的鄭姓男子，今天上午8點多行經桃園市新屋區台66線7.4公里處高架道路西向外側車道，疑似下雨視線不良，追撞前方由37歲魏姓男子所駕駛的貨櫃車，整起事故造成廂型車車頭全爛，還卡在貨櫃底下，奇蹟的是鄭男僅頭部撕裂傷、大腿脫臼送醫治療，目前沒有生命危險。
雙方駕駛經檢測酒測值均為0，而事故發生詳細原因，目前楊梅警方仍在調查釐清中，警方也呼籲下雨天用路人駕駛車輛應放慢車速，並隨時注意車前狀況避免意外發生。
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