苗栗縣通霄鎮南和路8日上午9點多，發生一起電動機車自摔案件，警消獲報到場發現50多歲的吳姓男子已無生命跡象，詳細事發原因仍在調查當中。

根據了解，吳男當時騎乘電動機車，在事故路段要轉彎時，疑似天雨路滑偏移車道，結果摔車撞到鐵絲圍籬以及水泥柱或水泥矮牆，導致頭部受到重擊，目前則正協助家屬到場指認遺體，詳細車禍原因則有待釐清。