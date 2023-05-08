人民幣中間價跌44個基本點 13:232023/05/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民幣兌美元中間價8日報6.9158元，較上周五（5日）報價6.9114元下跌44個基本點，單日跌幅0.06％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至12點5分，人民幣兌美元在岸價報6.9151元，較上日官方收盤價6.9114元跌37個基本點，跌幅0.05％。 人民幣兌美元離岸價報6.9201元，跌6個基本點，跌幅0.01％。 人民幣中間價上調30基點 在岸人民幣收跌24基點 續創一個半月低點 人民幣在岸價收跌44個基本點 續創一個半月低 #基本點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價下調390個基本點 創近一個半月低 13:222023/04/26 財經 人民幣中間價升186個基本點 人行逆回購330億 11:322023/05/04 財經 在岸人民幣收報6.9284元 貶53個基本點 18:322023/04/28 財經 人民幣中間價創一個半月新低 人行逆回購1650億 11:342023/04/28 財經 上證指數收漲27點 連三漲 17:112023/05/04 財經 人民幣中間價貶12個基本點 人行逆回購1,700億 11:132023/04/25 財經 敘利亞總統會見大陸特使：支持以人民幣結算國家間貿易 10:362023/05/01 國際 反制俄國限制媒體 芬蘭大報將俄烏戰爭消息暗藏遊戲 07:102023/05/04 國際 在岸人民幣收盤 升122個基本點 18:182023/05/04 財經 中國跨境交易 人民幣使用首超美元 17:022023/04/27 財經 國際本幣結算漸增 專家籲美檢討美元武器化作風 14:282023/04/28 國際 上證指數半日漲18點 深證成指跌83點 13:122023/05/04 財經 美元炸彈噴飛黃金！刷新歷史最高價位 19:142023/05/05 國際 大陸跨境交易 人民幣使用占比3月首超美元 11:072023/04/27 兩岸 央視「航拍中國」出現這些台灣景點 國防部發布影片狠嗆反擊 10:312023/05/01 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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