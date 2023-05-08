截至12點5分，人民幣兌美元在岸價報6.9151元，較上日官方收盤價6.9114元跌37個基本點，跌幅0.05％。

人民幣兌美元離岸價報6.9201元，跌6個基本點，跌幅0.01％。

人民幣中間價上調30基點
在岸人民幣收跌24基點 續創一個半月低點
人民幣在岸價收跌44個基本點 續創一個半月低
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