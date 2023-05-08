前陣子一名女輔導長與男友在營區內激戰的影片遭到外流，驚動了陸軍司令部，兩人也遭懲處退伍離營。而女軍官經過一段時間沉澱後，日前透露自己轉換跑道，加入成人平台SWAG，且SWAG官方不僅證實此事，更宣布明（9）晚會與大咖網紅獻上直播處女秀。

SWAG昨（7）晚透過官方帳號表示，女輔導長將於明（9）晚10時現身直播，並邀請YouTuber「Crazy Man瘋男」的晨灰一同加入直播間，且直播中將會分享影片外流至今的心路歷程，以及為什麼加入SWAG，也會開放觀眾線上提問，現場還會抽出驚喜禮物。

而SWAG表示，平台對女輔導長的加入感到非常興奮，由於她的遭遇及轉變，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

事實上，女輔導長在離營後就陸續推出自己的電子寫真，她透露會拍寫真是因為自己願意拍，「其他人也願意看，現在我沒有軍人身份可以更放得開」，至於男友也很支持她，讓她可以很自由地創作。