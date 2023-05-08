台灣籃球好手劉錚即將要離開CBA了，根據陸媒《新浪體育》7日報導，上海大鯊魚有5名球員的合同到期，包括劉錚、丁彥雨航、李弘權、戴昊、張知垚。後面3人是球隊重點培養對象，預計都會獲得續約，但是劉錚、丁彥雨航兩人不會留下。

劉錚休賽期季外就與上海男籃提出解約，只是在球團勸說下多打1季，現在他堅決不再續約，要回到台灣聯賽打球，他本季仍有11分、5籃板、3.6助攻、2.5抄截的戰力。劉錚2016年跟「野獸」林志傑一起前往CBA發展，在浙江廣廈打了4個球季，2020年的季後賽劉錚受傷，導致球隊在首輪爆冷出局。結果上海男籃在季外高薪挖走了劉錚，外界對他的防守評價很高，他在台灣SBL和大陸CBA都拿過抄截王。

去年亞洲盃男籃錦標賽，代表中華隊的劉錚因為腳踝舊傷復發，沒有在對戰中國大陸時出賽。後來中華對戰約旦，劉錚帶傷上陣，首節轟進4顆三分球，但是終場前1分鐘領先9分卻慘遭逆轉，包括伊布拉辛的神奇絕殺。

今年初，劉錚在CBA比賽被隊友王哲林撞傷鼻梁，回台灣開刀治療。劉錚現年32歲，總結他打了7季CBA，5季SBL（金酒、台啤）。