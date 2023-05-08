台中市政府成功向台灣虎航爭取到今年7月1日復飛澳門線定期班機、7月2日開行釜山包機，並在暑假陸續開航濟州、峴港、名古屋包機等航線。苗栗縣政府8日指出，台中國際機場是中臺灣重要出入境門戶，歡迎各國旅客飛往台中時，不妨安排行程到苗栗，感受客家慢城魅力。

苗栗縣政府表示，台中國際機場是中台灣重要之出入境門戶，疫情前有大陸、港澳、東北亞及東南亞等有多條航線飛航，每年有超過160萬名的入出境旅客，對於中台灣國際觀發展，扮演舉足輕重的角色。

苗縣府指出，台中市政府在中台灣700萬民眾旅遊市場的利基下，成功向台灣虎航爭取到今年7月1日復飛澳門線定期班機、7月2日開行釜山包機，續於暑假陸續開航濟州、峴港、名古屋之包機等，並將以台中國際機場為重點飛航基地，深耕臺中，造福中台灣旅遊市場。

縣府表示，苗栗地理位置緊鄰著台中市，很多面向的發展都與台中息息相關，也期待未來國外旅客來到台中時，不妨安排個半天到1天的行程到苗栗，感受一下充滿客家風味的慢城魅力。

未來苗栗也將以身為中台灣的一份子，持續為中台灣的旅遊發展貢獻力量，也期待未來能有更多的資源可以挹注在中台灣，共同為中台灣的發展盡分心力。