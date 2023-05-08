國內近年爆發多起共諜案，也屢傳軍紀問題，軍審制度是否恢復成為關注焦點，國防部長邱國正8日指出，不是立刻要恢復，還在討論階段。對此，國民黨立委江啟臣認為，蔡英文總統應該站三軍統帥高度，聽聽國防部想法，不該有自己的主見，思考在有效維護軍紀、管理部隊的前提下，軍審法可以扮演怎樣的角色？

國防部日前向立法院所提「近期國軍恢復軍審法之可行性評估報告」中，提到「未來若社會各界對於恢復軍事審判制度已凝聚共識」，國防部就推動修法工作。

報告也提到，因應部分案件未能審酌部隊領導統御與軍紀維護，從輕處分或判決，損及部隊戰力，國防部已訂定「軍事機關向司法機關表達意見具體作法」，請各單位就違反軍中倫理、軍紀管理或其他不妥當情事，及時提請檢察官依法辦理，以維軍紀。

對此，江啟臣在立法院受訪指出，當初軍審法被廢除與2013年發生的下士洪仲丘虐死案有很大關連，當時蔡英文主張廢除軍審法，因此朝野在極短時間內於立法院廢除軍審法，但軍審法廢除後產生的後遺症，政府也不得不面對，特別是國防部。

江啟臣指出，當國軍從徵兵轉換成募兵，現在又要延長役期，又逢兩岸情勢嚴峻、軍紀螺絲鬆滿地的狀況下，針對是否要恢復軍審制一事，他認為蔡英文聽聽國防部的想法，不該有自己的主見，應該站在三軍統帥的高度，坦然面對在有效維護軍紀、管理部隊的前提下，軍審法可以扮演怎樣的角色？而國防部作為主責單位，也應該表達立場，說明軍審法是否真的有助軍紀落實。