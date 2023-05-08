台9線玉里大橋是花蓮南區交通命脈，由北上與南下兩橋梁組成，去年918強震重創結構，其中南下橋更被判定為危橋，重建工程刻不容緩。公路總局為加速橋梁重建進度，今天將進場拆除南下橋，預計35天拆除完畢，期間則由北上橋維持雙向車道通行。

玉里大橋由北上橋與南下橋組成，分別在1977年、1994年建造完成，公總原預計藉「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」改建，但去年強震重創橋梁結構，南下橋列入危橋封閉後，期間只能透過經補強的北上橋通行。

由於橋梁重建工程勢在必行，經立委傅崐萁協調附掛南下橋下方的管線單位在3月底完成遷移至北上橋後，重建工程在上月初舉辦動土儀式，將先施作南下橋並開放北上橋供雙向通行，待南下橋完成後，再啟動北上橋工程作業，整體工程預計2027年完工啟用。

公路總局指出，為加速玉里大橋橋梁重建進度，今天將進場拆除南下橋，約35天拆除完畢，期間北上線橋維持雙向車道通行，請用路人經過時減速慢行，並配合現場交通管制人員指揮及號誌行駛。

此外，玉里大橋重建工程將與沿線東里拓寬工程一併進行，總經費逾41億元，總長約7.54公里，範圍為台9線293＋740公里至301＋280公里處，工程內容包括沿線道路拓寬、橋梁改建、擋土牆及排水施作，其中橋梁包括樂合溪橋、安通橋、吳江橋及拱仔溝橋。