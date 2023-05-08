中菲行表示，4月國際經濟景氣依然疲軟，美國因利率急速上升，金融體系出現地區銀行倒閉問題，通膨居高不下；再者，經濟不景氣造成零售下滑，歐美客戶庫存壓力加大，存貨有待去化；三是美中對抗、俄烏戰爭持續，國際運輸的需求疲弱，供過於求也造成運價居於低點。

中菲行致力建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，貨運量雖然較去年同期約減少二至三成，遠低於營業額約五成的下降幅度，預計將保持相當獲利。

同時，中菲行的虛擬數位平台競爭力發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，更深入瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證（ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553）的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform） 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System），提供國際物流價值鏈的服務。