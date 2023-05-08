位於台北市南港、信義區交界處的玉成公園游泳池，近年常被市民反應建築物有坍塌狀況，經檢測後發現，該建築物是海砂屋，若遇到大型地震恐有倒塌危險。對此，獲民進黨提名參選北市第七選區（松山、信義）立委的市議員許淑華表示，已要求北市體育局動用預備金規劃重建，她並向市長蔣萬安喊話，別讓市民的權益一再被拖延。

許淑華今（8）日在臉書發文指出，根據體育局委託結構技師進行檢測的結果顯示，玉成公園游泳池建築物的氯離子成分過高，同時，該建築物有多處嚴重劣化，且鋼筋鏽蝕度為最大的5級，鋼筋混擬土保護層還剝落。

由於該建築物在現有基礎上根本無法補強整修，潛在危險性極高，急需拆除重建，因此，許淑華要求：1. 市府應該動支第一或第二預備金，即刻啟動工程先期規劃，並爭取改建工程設計規劃費，避免因改建工程遙遙無期，導致想運動的民眾無處可去；2. 若確定封館拆除，應規劃緩衝期，讓民眾能趕緊尋找其他可替代運動場所。

最後，許淑華也希望，蔣萬安能看到這篇貼文，並且緊急使用第二預備金支應。她提到，既然蔣萬安多次提倡要鼓勵、推廣運動風氣，那麼就應該拿出具體作法，儘早啟動新建工程，不要讓市民的權益一再被拖延。