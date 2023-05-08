24節氣中的立夏（5/6）已過，代表季節將從春天轉變為夏天，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，生肖屬牛、龍和狗的人，在立夏到小滿（5/21）這段期間的運勢較為低迷，屬牛者要注意身體健康，避免出席氣場不好的地方，屬龍者要小心陷入人際、桃色糾紛，屬狗者也要更謹慎看待人際關係中出現的問題。

▎生肖牛

生肖牛在2023年的運勢本就偏弱，有不少凶星落在命宮，尤其是立夏後到小滿這段期間，切記要安分守法，並且減少或避免探病、出席喪葬場合，以免自身的氣息受到不好的氣場影響，導致運勢和健康惡化，如果有需要就醫的狀況，一定要直接面對，切勿找藉口安慰自己或拖延就醫。

▎生肖龍

生肖龍與兔相刑，因此屬龍者在2023年的運勢較為低迷，容易與人有心結，或碰上人際、桃色關係糾紛，生活中的是非瑣事也較多，嚴重的甚至涉及官司，各種不順都讓你感到疲憊。立夏後到小滿這段期間，建議屬龍者在職場上保持低調，做好分內的事情即可，避免鋒芒太露，可以躲避一些厄運。

▎生肖狗

2023年是生肖狗事業正要起飛的一年，在吉星入命的加持下，有望名利雙收，但在立夏後到小滿這段期間，不要將心思全放在追逐名利上，必須更謹慎看待人際關係可能出現的裂痕，小心得罪有多年交情的同事、朋友，對待另一半也不要用工作忙當藉口，而是正視雙方需要靜下來溝通的問題。