因應我國開放邊境管理措施，觀光業、旅館業及民宿等產業人力需求逐漸增加，桃園市政府就業職訓服務處與觀光旅遊局攜手拚觀光，積極協助業者擴大人才招募補實人力缺口，促進本市觀光旅遊產業發展。

桃逾百家旅宿解封大徵才，釋3000以上職缺。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處分別於5月及6月結合青銀共創與觀光旅宿產業為主題，規畫辦理3場次大型聯合徵才活動；總計邀請100家以上觀光旅宿業廠商，包含福容大飯店、華航大飯店、笠復威斯汀、三橋渡假旅店、古華花園飯店、城市商旅、雲雀國際、昇恆昌等知名廠商，逾3000個工作機會，提供初次尋職、待業或轉業民眾更多元的觀光旅宿產業職缺。

桃逾百家旅宿解封大徵才，釋3000以上職缺。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

3場次觀光旅宿聯合徵才活動資訊如下：

1. 5月12日（五）09：00-13：00陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）。

2. 6月14日（三）09：00-13：00中壢就業中心（中壢區新興路182號）。

3. 6月17日（六）10：00-14：00桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）。

同時為協助市民穩定就業並提升就業技能，桃園市政府就業職訓服務處持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「青年安薪讚 就業大滿貫」等獎勵方案，若年滿50歲符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，經就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金。

若未滿30歲青年設籍桃園市青年，則提供各項就業獎勵、自我學習及考取技術士證照之補助；其中「安薪讚」方案最高可領取2萬1000元的就業獎勵金；「學習讚」方案最高補助1萬7500元；「證照讚」方案為考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8000元之獎勵金。現場設有方案諮詢攤位，歡迎有意參與民眾前往洽詢。

徵才活動現場同時提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務，為有需求者進行免費面對面諮詢服務，亦提供職業訓練相關資訊。活動詳情請洽桃園市政府就業職訓服務處03-3386165、桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106，或上桃園市政府就業職訓服務處網站 https://oes.tycg.gov.tw/查詢。