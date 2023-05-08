好市多賣場販售進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」及「冷凍草莓」食品，陸續被檢驗出A型肝炎病毒，引發民眾恐慌。台北市衛生局今證實接獲醫院通報1例疑似急性病毒性A型肝炎個案，正在疫調當中，由疾管署認定是否為確定病例與好市多莓果關聯性。

台北市衛生局疾病管制署張惠美表示，5日晚間接獲醫療院所通報1例疑似急性病毒性A型肝炎個案，衛生局正在採檢及疫調，包含接觸對象、吃過的食物、可能感染源等，今日下午將發布新聞稿說明檢驗結果。個案檢體將送到中央實驗室，由疾管署判定是否為確定病例以及與好市多莓果關聯性。

衛生局說明，A型肝炎的潛伏期約15至50天，平均為28至30天，如有發現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師是否有食用相關疑義產品之飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。

衛生局呼籲，預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生，預備食品前及進食前要洗手，如廁後要沖廁及用肥皂洗手，所有食品都應清洗乾淨並澈底煮熟，避免生食，A型肝炎病毒怕熱，只要用85℃加熱60秒就可以使其不活化，外食則應選擇乾淨衛生的餐飲場所。