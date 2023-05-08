國內近年爆發多起共諜案和軍紀問題，外界關注軍審制度是否恢復，國防部長邱國正8日指出，不是立刻要恢復，還在討論階段。對此，民進黨立委趙天麟表態支持，稱軍審廢除後不僅沒能發揮嚇阻力及司法審判機制，也流失掉很多優秀軍事司法官，盼能在本屆立委任期內完成修法，避免國安和軍事紀律漏洞不斷處在空窗期。

國防部日前向立法院所提「近期國軍恢復軍審法之可行性評估報告」中，提到「未來若社會各界對於恢復軍事審判制度已凝聚共識」，國防部就推動修法工作。

報告也提到，因應部分案件未能審酌部隊領導統御與軍紀維護，從輕處分或判決，損及部隊戰力，國防部已訂定「軍事機關向司法機關表達意見具體作法」，請各單位就違反軍中倫理、軍紀管理或其他不妥當情事，及時提請檢察官依法辦理，以維軍紀。

民進黨立委趙天麟。（資料照／趙天麟辦公室提供）

對此，趙天麟在立法院受訪指出，他百分之百支持恢復軍審制度，在先前洪仲丘案發生後，因民氣可用，確實揭發很多弊案和過當處置的狀況，後續便將整個軍法制度廢除；但在軍事反情報作戰內，軍審是非常重要的一環，而軍審廢除後不僅沒能發揮嚇阻力及司法審判機制，也流失掉很多優秀軍事司法官。

趙天麟認為，當前朝野都對恢復軍審有高度共識，期盼能快馬加鞭，不要留到下一屆，因為這是上一屆留下來的問題，這屆若沒解決，國安和軍事紀律漏洞將不斷處在空窗期，他個人全力支持，也希望在任期最後一年，朝野可以共同通過。