新北市有不少棒球名校，培育出許多棒球選手，新北市議員彭佳芸指出談到棒球之都大家會想到台中，新北更沒有國際化棒球場。新北市長侯友宜表示，已請相關人員去評估，看能否在新北市找到比新莊棒球場更國際化的場地，且要離捷運近，吸引更多人願意投資。

彭佳芸表示，美國MLB認證台中是棒球之都，王建民則出生在台南，其實三重培育了許多棒球選手，卻因硬體問題無法舉辦國際賽，尤其新莊棒球場根本不合格。

侯友宜表示，新北若能找到一個比新莊棒球場更國際化、更好的地方，就能吸引人來投資，已請體育處評估。

新北市體育處表示，新莊棒球場是符合辦理國際競賽的標準場地，舉辦過2001年第廿一屆亞洲棒球錦標賽、第卅四屆世界盃棒球賽、2012ＷＢＣ第四小組資格賽、2013及2023年世界棒球經典賽資格賽、2017年台北世大運等國際賽。

新莊球場啟用以來，曾舉辦過亞錦賽、世界盃，以及去年底的世界棒球經典賽資格賽等國際賽，曾造訪的球隊包括古巴隊、日本職棒歐力士隊、大聯盟明星隊，球星如鈴木一朗、野茂英雄、小葛瑞菲等都在此獻藝後露臉。