新北市4月中旬連續2天發生槍擊案，2名嫌犯無視警方共開了62槍，讓新北警方顏面無光，市警局自上個月底至本月初執行「檢肅幫派犯罪」，新北刑大今（8）日統計查緝績效，共查獲3把火藥槍枝、子彈66發、55名嫌犯。另1月初至今也查獲詐欺集團160件，查扣不法所得新臺幣1億3千7百萬餘元、成功攔阻詐騙33件，金額1千5百萬餘元。

警方現場查獲槍枝。（新北市刑大提供）

新北市政府警察局長廖訓誠日前指示展開「查緝非法槍彈」，以掃蕩黑幫、持有槍枝為主。市警局表示，黑道幫派常以使用非法槍枝延伸重大暴力案件，「打擊槍械及黑道幫派犯罪」為警察局重點治安工作。自上個月底至本月初專案期間，共查獲3把火藥槍枝、子彈66發。

新北市警局強調，持有非法槍械罪責重大，民眾切勿心存僥倖非法取得，掃蕩槍枝是警方責無旁貸的工作，一旦查獲槍枝必定澈底向上溯源，絕不容許黑道幫派在轄內擁槍自重，任意滋事，全力壓制犯罪絕不寬貸，守護新北市民的安全。