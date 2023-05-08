隨著美國確定敲定升息1碼，上周雖有美國中小型銀行倒閉潮再起干擾，但台股5月第一周小漲46點、周漲幅0.3％，呈現「驚驚漲」格局。

520即將倒數最後10個交易日，據統計，過去14次（年）520年前10日台股漲率僅接近三成、平均跌幅為0.87％，但前5個交易日台股才趨漲，過去14次統計，漲率逾七成、平均漲幅為0.94％，顯示520年前仍有行情可期。

台新投顧副總黃文清建議，台股本周若有較大幅的拉回，可逢低布局，可留意金融、生技、綠能儲能、運動休閒及AI人工智慧等政策題材股。

篩選法人上周連4日～18日買超、且連買期間買超張數5,000張以上的個股包括廣達、臺企銀、欣興、開發金、永豐金、台新金、華南金、國泰金、技嘉、興富發、台中銀、神基、大聯大等13檔。

其中半數以上是金融股，金融股目前股價仍處在相對低基期，不但是法人逢低布局的焦點，也成520前重要控盤指標，三大法人累計連18日買超臺企銀最力、合計連買61,125張。

此外，廣達、欣興、技嘉等都是AI人工智慧或ChatGPT等概念股指標；神基擁有軍工及航太概念題材；大聯大也是儲能概念股之一。日前傳出大摩認為PC最壞已過，建議逢低布局，法人連13日猛敲廣達68,719張，對技嘉也連4日買超近萬張。