大陸女星劉亦菲以電視劇《金粉世家》出道，憑藉清新脫俗的氣質美貌被封為「神仙姐姐」，近年來更前進好萊塢拍攝了真人版《花木蘭》，不過日前有一名網友留言自稱自己曾經在小時候打過劉亦菲，對此還沾沾自己引起網友撻伐，此外，也有網友挖出劉亦菲過去受訪片段發現，她曾自爆在美國留學時也被韓國女生欺負過。

一名網友日前因為不滿看劉亦菲主演的電視劇要付費開通會員，而在留言區自稱小時候揍過劉亦菲，據悉原因竟是劉亦菲長得太漂亮，又會跳舞，因此欺負過她好幾次，字字句句中除看不出愧疚外還沾沾自喜，消息一出立刻都上微博熱搜，許多網友表示很心疼劉亦菲，更痛批這名網友「想紅想瘋了，才能毫無歉意地說出自己傷害過人」。

網友沾沾自喜留言曾霸凌過劉亦菲，引發熱議。（圖／擷取自微博）

此外，隨著劉亦菲遭霸凌事件延燒，就有網友翻出劉亦菲在多年前受訪時透露，自己在美國留學期間，有一群韓國女生經常為難她，像是會去拉她頭髮或是拿筆畫她等等，讓她那段時間過得相當鬱悶，之後所幸身邊朋友跳出來替她出氣，而她也將此事告訴校長，那群韓國女生們才受到懲罰禁學一周。

事實上，之前大陸網上曾流傳出一張疑似劉亦菲幼兒園畢業大合照，當中坐在第一排正中間的劉亦菲，紮著可愛的雙馬尾萌又可愛的模樣，掀起一陣討論，許多網友紛紛讚嘆「從小美到大，人群中最突出，不愧是神仙姊姊」、「小天仙，太可愛了吧」、「從小就這麼美真的合適嗎？」、「從小就是C位，自帶光環」。

劉亦菲幼稚園畢業照被瘋傳。(圖/ 摘自微博)

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。