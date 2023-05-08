星宇航空JX800台北－東京航班6日遇強烈側風難以降落，轉降名古屋，導致回程的JX801航班延誤，另一班JX803也因故無法回程，302名旅客被迫夜宿成田機場。消基會表示，除了調度問題，機組員超時工作無法繼續提供服務時，航空公司應在超時工作之前簽轉到友航。

昨天7日上午，星宇航空董事長張國煒現身成田機場候機室，除向旅客致歉外，也親自將A350客機（原本的JX803）開回台灣，因空服員工作時數都已超時，首批旅客也於昨日下午3時40分返抵國門。

消基會副董事長徐則鈺表示，基於消費者權益這點，這次航空公司因為側風過強改降落名古屋，以此保全消費者的安全，這絕對是正確，也樣是值得讚許，但後續的處理確實不夠好，導致消費者沒有辦法接受，也可能打擊消費者的信心。

徐則鈺說，假如機組員基於法規，因為超時工作而沒辦法繼續提供服務實，理想情況應該在機組員超時之前，就將旅客簽轉到其他航空公司或住宿，至於後續如何重拾旅客的信心與信賴，「這就是星宇航空後續要努力的地方了」。