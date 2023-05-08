嘉義縣衛生局近日針對縣內各大超商、賣場、餐飲業展開抽驗，抽驗48件產品，其中有1件全家超商與台酒聯名的「桂花油醋雞肉沙拉」被驗出含有單核球增多性李斯特菌，不符衛生標準，經查產品供應商來源為外縣市，嘉縣衛生局已交由該廠商所在縣市的衛生局後續查辦。

嘉義縣衛生局近日針對縣內各大超商、賣場、餐飲業展開抽驗，抽驗48件產品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局此次抽驗產品食品衛生標準、殺菌劑、防腐劑、漂白劑、甜味劑等項目，其中1件「桂花油醋雞肉沙拉」產品衛生標準初抽不符規定，被驗出李斯特菌陽性，已違反食品安全衛生管理法。

衛生局副局長林裕珍說，李斯特菌是常見的細菌，主要以食物為傳染媒介，此菌對環境適應性強，在冷藏室的4～10℃環境仍持續生長繁殖，需要加熱至72°C以上才可殺死，雖對一般人不會造成太大影響，但老人、免疫不全、抵抗力弱者等可能造成腸胃不適，建議高風險族群應避免食用低溫保存即食品，如肉類加工品和生菜沙拉及未經殺菌程序的乳製品，若要食用，請在食用前充分加熱；預防吃下高風險食品。

嘉義縣衛生局近日針對縣內各大超商、賣場、餐飲業展開抽驗，抽驗48件產品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

衛生局長趙紋華呼籲，餐飲及食品販售業者，應落實衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則，操作人員調理前後要徹底洗淨雙手及器具，處理生熟食需使用不同器具以避免交叉污染，在調理牛肉、豬肉、禽肉等肉類產品時應徹底煮熟，且販售食品勿大量製作囤積，把關產品衛生安全。