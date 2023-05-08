au Jibun銀行的日本服務業PMI在四月爬升到55.4，高於三月的55.0，該讀數遠高於初值預估的54.9，並且為連續第七個月高於50榮枯線之上。

標普全球的經濟學家Tim Moore說，隨著新冠疫情影響的消退，在旅遊、休閒、觀光支出的強勁增加，支撐了日本經濟出現另一個月的快速復甦。「國際光觀客人數增加，海外新業務的改善，都提振了銷售的復甦」。

日本在周六結束了新冠疫情相關的邊境控制措施，希望能解決長假的機場壅塞情形。政府同時也將新冠傳染病重新列為與季節性流感相同的傳染病。

三月赴日本的遊客大增到182萬人，為新冠疫情以來最高水準。

在分項指數方面，由於旅遊和觀光的支出大增，新訂單以創紀錄最快速度擴張。

由於對接下來一年的商業信心維持強勁，相關指數創新高。

受到需求增強和信心增加的推動，就業指數連續第三個月擴張，並且為近四年最快的增速。

四月綜合PMI以自2022年6月以來最快速度成長，來到52.9，同於三月表現，並且為連續第四個月高於50榮枯線。